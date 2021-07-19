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Диетолог назвала продукты для защиты кожи от солнца
Общество
Диетолог назвала продукты для защиты кожи от солнца
pixabay.com

Анкара, 19 июля. Ультрафиолет вреден для нашего организма, и особенно для кожи. Защитить себя от солнечных лучей можно с помощью крема, но для этих целей подходят и продукты питания.

Состояние кожного покрова зависит от ряда факторов. В летний сезон на него негативно влияет солнце. Однако при правильном рационе его пагубное воздействие можно снизить. Об этом сообщает ИноСМИ.

Глутатион

Он есть в каждой клетке нашего тела. Этот антиоксидант вырабатывается организмом, но с возрастом его концентрация падает. Поэтому нужно чаще есть продукты, которые его содержат: брокколи, чеснок, редиска, репчатый лук. Также подойдут кура, рыба, индейка и красное мясо.

Плоды с высоким содержанием воды

Жидкость в еде более эффективна, чем та, что мы просто пьем. Именно поэтому в летний сезон нам чаще хочется есть фрукты и овощи. Максимальная концентрация воды есть в арбузе, дыне, клубнике, цитрусах, огурцах и томатах.

Продукты, повышающие уровень меланина

Это вещество отвечает за цвет эпидермиса, глаза и волос. Это естественный защитник организма от ультрафиолета. Его выработку в организме можно усилить с помощью листовых, темных овощей и фруктов. Например, это может быть свекла, черешня, черника, артишоки. Из продуктов животного происхождения диетолог Айше Гюль Гювен отметила сыр, молоко, яйца, куру и жирную рыбу.

Витамин А

Он необходим нам для поддержания здоровой кожи. Он ускоряет регенерацию, выработку коллагена. Из продуктов витамина А больше всего в печени, лососе, молоке, яйцах, креветках. Также он есть в томатах, абрикосах, сливах и листовых овощах.

Ранее стало известно, что медики перечислили продукты питания, употребление которых негативно сказывается на работе щитовидной железы.

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