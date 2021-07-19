Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 07:33
07:31
Экономика
Доллар и евро выросли в цене по результатам торгов Мосбиржи
07:30
Общество
Второй сезон сериала «Локи» снимет другой режиссер
07:26
Общество
Депутат Госдумы Калашников оценил возможность отмены пенсионной реформы
07:23
Шоу-бизнес
Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже
07:23
Общество
Вильфанд сравнил количество супержарких дней в 2021 и 2010 годах
07:19
Общество
Московским водителям выписали 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень
07:16
Общество
Роспотребнадзор начал работу над выявляющим коронавирус биочипом
07:14
Общество
Принцу Чарльзу придется принять менталитет босса мафии
07:13
Шоу-бизнес
«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье
07:11
Наука
Российские ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера
Все новости

Прототип нового скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021

  /   Обновлено: 19 июля 2021 06:45
Армия
Прототип нового скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021
Nation-news.ru  /  Всеволод Наумкин

Москва, 19 июля. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 будет представлен прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М», сообщил генеральный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

Прототип скафандра разработан для экипажа перспективного российского пилотируемого корабля «Орел». Он будет продемонстрирован впервые. После авиасалона прототипу скафандра предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, сообщил РИА Новости Поздняков.

В предыдущей версии скафандра использовалась герметичная молния. В новом прототипе применяется жесткое кольцо, разделяющее верхнюю и нижнюю части скафандра.

«Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход», — уточнил Поздняков.

Ранее организаторы МАКС-2021 объявили об увеличении периода посещения авиакосмического салона на два дня. Посетители смогут попасть на мероприятие в течение пяти дней, а не трех.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Прототип нового скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021
авиация авиасалон МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru