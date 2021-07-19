Прототип нового скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021

Москва, 19 июля. На авиакосмическом салоне МАКС-2021 будет представлен прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М», сообщил генеральный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

Прототип скафандра разработан для экипажа перспективного российского пилотируемого корабля «Орел». Он будет продемонстрирован впервые. После авиасалона прототипу скафандра предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, сообщил РИА Новости Поздняков.

В предыдущей версии скафандра использовалась герметичная молния. В новом прототипе применяется жесткое кольцо, разделяющее верхнюю и нижнюю части скафандра.

«Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход», — уточнил Поздняков.

Ранее организаторы МАКС-2021 объявили об увеличении периода посещения авиакосмического салона на два дня. Посетители смогут попасть на мероприятие в течение пяти дней, а не трех.