Тихановская подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии

Вашингтон, 19 июля. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказалась снова участвовать в президентской гонке в стране.

По словам Тихановской, выборы можно организовать за 40 дней. Об этом она заявила, выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры.

«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Тихановская в Вашингтоне встретится с высокопоставленными американскими чиновниками и политиками. Официальные лица администрации президента США Джо Байдена с нетерпением ждут визита Светланы Тихановской в Белый дом.