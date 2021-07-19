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«Хороший спектакль»: в Сети оценили прощальный визит Меркель в Вашингтон

  /   Обновлено: 19 июля 2021 06:36
Политика
«Хороший спектакль»: в Сети оценили прощальный визит Меркель в Вашингтон
Global Look Press  /  Doug Mills/Consolidated News Photos

Вашингтон, 19 июля. Канцлер ФРГ нанесла визит в США, где встретилась с американским президентом Джо Байденом. В Сети обсудили итоги этой встречи.

Автор издания ИноСМИ считает, что этими переговорами представители Германии и Соединенных Штатов показывают, что отношения между странами вышли на уровень до президентства республиканца Дональда Трампа. Уходит политик-лидер, но коллективный Запад переходит в руки Байдена.

«Хороший спектакль. Я даже почти поверил, что они вернулись на дотрамповский уровень. Но вот детали. Детали, Ватсон. Толком это ничего не дает, ибо Байдену не с Канцлериной работать придется, а другими людьми. А там совершенно другие мнения могут быть, нежели у Меркель», — отметил Rusofobia Zabila.

Пользователь eugene.ardaev считает, что вся нынешняя политическая напряженность связана с «Северным потоком — 2». Однако каждый здравомыслящий человек понимает, что в любом случае Россия будет продавать газ Германии. Это планируется осуществлять как по украинской, так и балтийской трубе. Однако через последнюю выходит дешевле, и это единственная причина строительства газопровода.

«Бабке пофиг. Тысячи погибших при наводнении, разруха, горе... укатила в Вашингтон», — отметила Мадам де Монтеспан.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен Байденом после его встречи с Меркель.

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