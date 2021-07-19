Киев, 19 июля. Депутат Верховной рады Илья Кива назвал Украину самой голодающей страной в Европе.

Кива прокомментировал отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ 1,1 млн человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе», — заявил Кива.

Депутат обратил внимание, что по данным ЮНИСЕФ, Украина лидирует среди европейских стран по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания. Около 9,8 миллиона украинцев «недоедают», а больше миллиона граждан Украины вынуждены пропускать приемы пищи.

Ранее Кива заявил, что статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» дала надежду на возрождение Украины. Большинство украинцев с благодарностью восприняли статью, в которой российский лидер рассказал об истории существования их страны, а также изложил свою позицию по вопросу единства двух народов.