Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 07:33
07:31
Экономика
Доллар и евро выросли в цене по результатам торгов Мосбиржи
07:30
Общество
Второй сезон сериала «Локи» снимет другой режиссер
07:26
Общество
Депутат Госдумы Калашников оценил возможность отмены пенсионной реформы
07:23
Шоу-бизнес
Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже
07:23
Общество
Вильфанд сравнил количество супержарких дней в 2021 и 2010 годах
07:19
Общество
Московским водителям выписали 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень
07:16
Общество
Роспотребнадзор начал работу над выявляющим коронавирус биочипом
07:14
Общество
Принцу Чарльзу придется принять менталитет босса мафии
07:13
Шоу-бизнес
«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье
07:11
Наука
Российские ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера
Все новости

ДТП с участием бензовоза произошло на трассе в Якутии
Происшествия
ДТП с участием бензовоза произошло на трассе в Якутии
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Якутск, 19 июля. ДТП с участием бензовоза произошло на 1768-м километре трассы «Колыма» в районе перевала Дедушкина Лысина 18 июля.

Об этом сообщили в отделении по пропаганде УГИБДД УМВД России по Магаданской области. По данным, 58-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. КамАЗ в составе полуприцепа-цистерны НефАЗ перевернулся. В происшествии никто не пострадал, однако произошел разлив топлива.

Недавно смертельное ДТП с участием фуры и микроавтобуса Toyota Hiace произошло на участке автодороги «Колыма» в Якутии. Водитель Toyota Hiace погиб на месте происшествия от полученных травм.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ДТП с участием бензовоза произошло на трассе в Якутии
дтп бензин цистерна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru