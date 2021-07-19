ДТП с участием бензовоза произошло на трассе в Якутии

Якутск, 19 июля. ДТП с участием бензовоза произошло на 1768-м километре трассы «Колыма» в районе перевала Дедушкина Лысина 18 июля.

Об этом сообщили в отделении по пропаганде УГИБДД УМВД России по Магаданской области. По данным, 58-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. КамАЗ в составе полуприцепа-цистерны НефАЗ перевернулся. В происшествии никто не пострадал, однако произошел разлив топлива.

Недавно смертельное ДТП с участием фуры и микроавтобуса Toyota Hiace произошло на участке автодороги «Колыма» в Якутии. Водитель Toyota Hiace погиб на месте происшествия от полученных травм.