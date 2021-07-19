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Авторы NI предположили, какими будут отношения России и ЕС после ухода Меркель
Политика
Авторы NI предположили, какими будут отношения России и ЕС после ухода Меркель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 июля. Отношения Москвы и Берлина всегда были важны для Евросоюза, поскольку Германия является государством-лидером в ЕС, и во многом ее действия определяют политику остальных стран.

Несмотря на конфронтации РФ и ФРГ, нынешнее немецкое правительство все равно хочет продолжать контакты с российскими властями. Об этом сообщает ИноСМИ.

«После того, как Меркель покинет свой пост, основы отношений Германии (и ЕС) с Россией, вероятно, не изменятся. Ожидается, что новый канцлер Христианско-демократического союза обеспечит дальнейшую преемственность», — отметил старший научный сотрудник Центра Клингендаэля по России и Восточной Европе в Гааге Тони ван дер Тогт.

Он считает, что, вероятно, в Берлине начнут сотрудничать с соседними государствами из Центральной и Восточной Европы с точки зрения обсуждения тесного сотрудничества с Кремлем. Подобный подход уже начал проявляться во время работы канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее стало известно, что «коллективный Запад» после ухода Меркель из политики возглавит президент США Джо Байден.

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