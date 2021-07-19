Китайские ученые опровергли лабораторное происхождение коронавируса

Пекин, 19 июля. Китайские ученые в сотрудничестве с британскими коллегами опубликовали статью, доказывающую природное происхождение коронавирусной инфекции.

Авторы исследования отметили, что по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 отличается высокой адаптивностью к человеческим популяциям. Соответственно, изменение его адаптивности от животного-хозяина к человеку должно было быть еще более успешным, говорится в опубликованной в Global Times статье.

Такие изменения в приспособляемости могут осуществиться лишь до начала нынешней пандемии коронавируса и с помощью пошагового выбора. Таким образом, коронавирусная инфекция не могла развиться в лаборатории или на рынке животных.

Недавно ученые нашли способ определять тяжесть течения COVID-19 по слюне пациента. Оказалось, что в слюнной жидкости есть маркеры, по которым можно выявить степень тяжести заболевания.