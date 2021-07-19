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Британцы раскритиковали канцлера и премьера из-за самоизоляции
Общество
Британцы раскритиковали канцлера и премьера из-за самоизоляции
gov.uk

Лондон, 19 июля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Риши Сунак ушли на самоизоляцию. В Сети их раскритиковали, поскольку ранее политики заявляли, что не собираются этого делать.

Оба политика контактировали с министром здравоохранения Великобритании Саджидом Джавидом, который заразился коронавирусом. За пару часов до этого они отрицали свой уход на изоляцию. Об этом сообщает Regnum.

Представители британского правительства должны были участвовать в пилотной программе по ежедневному тестированию на COVID-19. Однако они отменили это решение и предпочли пересидеть двухнедельный срок в своих домах.

«Я так понимаю, что они не изолировались с субботы, когда Джавид заявил, что у него положительный результат теста? А будут ли те, кто контактировал с Джонсоном и Сунак вчера и сегодня, также самоизолироваться?» — спросил один из пользователей.

Другие британцы не понимают причины для самоизоляции. Они вспомнили, что Джонсон уже болел коронавирусом. При этом оба политика уже получали прививки.

«На меня бы произвело большее впечатление, если бы они не дожидались критики, чтобы сделать правильный выбор», — прокомментировал @H_Alexander7.

Один из читателей считает, что уже поздно идти на самоизоляцию. Джонсон и Сунак показали, что по этому поводу можно не напрягаться. Люди теперь не будут сидеть в квартирах, независимо от обстоятельств.

«Борис мог бы сделать всей стране подарок и уйти на самоизоляцию до следующих всеобщих выборов», — предложил @ranger70s.

Ранее жители Великобритании высмеяли статью о «захвате» Антарктиды Россией.

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Борис Джонсон великобритания коронавирус самоизоляция
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