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Две недели правильного питания обойдутся россиянину в 6 тыс. рублей

  /   Обновлено: 19 июля 2021 05:49
Общество
Две недели правильного питания обойдутся россиянину в 6 тыс. рублей
pixabay.com

Москва, 19 июля. Две недели здоровой диеты в России обойдутся в 5 881 тысяч рублей. Такая сумма учитывает и мясные продукты.

При этом подразумевается, что потребитель откажется от фастфуда и сладостей, отметили специалисты сервиса «СберЗдоровье» по данным «Российской газеты».

Список продуктов, который составлен экспертами, включает в себя куриную грудку, обезжиренный кефир и творог (в них много белка), гречку (богата микроэлементами и витаминами), овощи, фрукты и отруби. При этом в такой диете уделено высокому содержанию белка, который ускоряет метаболические процессы и уменьшает тягу к еде до 60%. Две недели, по мнению специалистов, являются оптимальным сроком для стабилизации веса после насыщенного отпуска.

Недавно диетологи назвали самую полезную и эффективную диету. Ею стала средиземноморская, которая обходится без большого количества запретов, но при этом не только сбавляет лишний вес, но и формирует правильные пищевые привычки.

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