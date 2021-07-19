Вильфанд назвал регионы России с аномальной жарой в начале недели

Москва, 19 июля. Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, рекордные 44 градуса тепла ожидаются в Калмыкии. В Тамбовской и Липецкой областях 19 июля прогнозируется до 35 градусов. В Крыму температура воздуха превышает норму на семь градусов, сохраняясь в пределах 35–38 градусов. В Астраханской области ожидаются показатели до 40–41 градусов. Экстремально высокие температуры сохранятся в этих регионах в первой половине недели.

«В Южном федеральном округе очень жарко. Краснодарском крае — 39–40… В Калмыкии — 42–44 градуса, в Ростовской области 40–41», — сказал специалист в интервью РИА Новости.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о резком похолодании в центре Европейской России на следующей неделе.