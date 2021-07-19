Совфед предложил сохранить обязательный техосмотр с ужесточением правил

Москва, 19 июля. Члены Совфеда предложили сохранить обязательный техосмотр в России.

Сенаторы подготовили план по реформированию системы технического осмотра автомобилей. Предлагается сохранить обязательный техосмотр, ужесточив существующие правила. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Согласно документу, в Совфеде предлагают обязать водителей возить с собой диагностическую карту и предъявлять ее инспектору. Если ее нет с собой, то штраф по статье 12.3 КоАП — 500 рублей.

Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов назвал предложения Совфеда рациональными и логичными. По его словам, данное решение скажется положительно на техническом состоянии транспортных средств, а также статистике ДТП по причине неисправности автомобилей.

Ранее сообщалось, что техосмотр автомобиля с 22 августа станет добровольным. Он больше не будет обязательным требованием для заключения договора ОСАГО.