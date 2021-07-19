Valve открыла предзаказ Steam Deck для недавно созданных аккаунтов

Вашингтон, 19 июля. Компания Valve открыла предзаказ портативного игрового компьютера Steam Deck для аккаунтов, которые были созданы недавно.

Соответствующую информацию опубликовали на странице Twitter компании. Устройство с момента анонса могли предзаказать лишь игроки, которые делали покупки в Steam до июня текущего года. Valve решила так поступить, чтобы ретейлерам было тяжелее перепродавать консоль.

За первый день Steam Deck предзаказали больше 100 тысяч геймеров. Недавно на торговой площадке eBay были опубликованы лоты предварительной покупки портативного компьютера от Valve. Перекупщики за консоль просили заплатить 850 долларов, при официальной цене до 650 долларов.

Недавно стало известно, что компания Microsoft готова интегрировать Steam и Epic Games Store в новый магазин Windows. Информацией об этом поделились представители американской организации.