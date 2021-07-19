«Тихие манипуляторы»: четыре самых хитрых и расчетливых знаков зодиака

Москва, 19 июля. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые по праву считаются самыми расчетливыми, но одновременно осторожными.

Первые в этом рейтинге, конечно, Скорпионы. Представители этого знака действительно хитры и проницательны от природы. Их по праву можно считать коварными, так как они редко заявляют о своих планах напрямую, предпочитая сохранять интригу. Скорпионы мастерски манипулируют людьми, утверждает астролог.

Близнецы также не кричат о своих намерениях и амбициях, усыпляя тем самым бдительность окружающих. Яшасвини называет представителей этих знаков «настоящими темными лошадками».

Если Ракам что-то по-настоящему нужно, то они способны проделать абсолютно все необходимое для достижения поставленной цели, что в долгосрочной перспективе принесет им пользу.

Чтобы добиться желаемого, Рыбы нередко любят притворяться растерянными и беспомощными, дабы усыпить бдительность других, продумывая в это время все до мелочей, пишет Pinkvilla.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви. Среди них оказались Овны, Львы, Рыбы и другие.