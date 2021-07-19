Британские медики объяснили связь между синдромом жесткой руки и диабетом

Москва, 19 июля. Синдром жесткой руки может возникнуть из-за недостаточного уровня сахара в крови. Его также знают, как диабетическую хироартропатию.

Британские медики заявили, что диабетический синдром жесткой руки является кожным заболеванием. Его главным признаком считается малоподвижность суставов пальцев и рук. Об этом сообщает The Daily Express.

В первую очередь ограниченность в движении появляется в мизинце, а потом она распространяется по всей руке. Кожа в это время может ощущаться как утолщенная или восковая.

Ранее медики назвали способ, как определить диабет по состоянию ног. При поражении нервов на стопах могут появляться язвы, инфекции, боль в костях, а также в мышцах.