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Британские медики объяснили связь между синдромом жесткой руки и диабетом
Общество
Британские медики объяснили связь между синдромом жесткой руки и диабетом
pixabay.com  /  cm_dasilva

Москва, 19 июля. Синдром жесткой руки может возникнуть из-за недостаточного уровня сахара в крови. Его также знают, как диабетическую хироартропатию.

Британские медики заявили, что диабетический синдром жесткой руки является кожным заболеванием. Его главным признаком считается малоподвижность суставов пальцев и рук. Об этом сообщает The Daily Express.

В первую очередь ограниченность в движении появляется в мизинце, а потом она распространяется по всей руке. Кожа в это время может ощущаться как утолщенная или восковая.

Ранее медики назвали способ, как определить диабет по состоянию ног. При поражении нервов на стопах могут появляться язвы, инфекции, боль в костях, а также в мышцах.

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