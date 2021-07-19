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НПО рассказала о слежке западных стран за гражданами с помощью шпионских ПО

  /   Обновлено: 19 июля 2021 04:43
Политика
НПО рассказала о слежке западных стран за гражданами с помощью шпионских ПО
pixabay.com  /  succo

Париж, 19 июля. Страны Запада используют шпионское программное обеспечение Израиля для смартфонов, которое применяется во время слежки за гражданами.

Соответствующее заявление сделали НПО Forbidden Stories, которая базируется на территории Франции, и 17 СМИ разных стран. Материал на эту тему опубликовала газета Les Echos. Западные страны шпионят за политиками, представителями СМИ и юристами.

Авторы материала утверждают, что слежка имела «массированный характер». Сообщается, что в одном из списков устройств, которые прослушивались, имеется 50 тысяч номеров. Шпионаж за людьми начался в 2016 году.

Ранее консула Эстонии Марта Лятте в Санкт-Петербурге задержали за шпионаж. Правоохранители следили за ним больше месяца. Его задержали с поличным во время получения конфиденциальной информации.

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