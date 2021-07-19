МВД Абхазии разыскивает еще одного мужчину по делу о двойном убийстве

Сухум, 19 июля. МВД Абхазии разыскивает Гарри Авидзбу. Он проходит по делу о двойном убийстве в Сухуме, которое случилось вечером в субботу.

Полицейские взяли под охрану Аслана Зухбу. Его ранили при перестрелке. Этой информацией делится официальный сайт Министерства внутренних дел Абхазии.

Ранее сообщалось о перестрелке в Сухуме, в результате которой были убиты двое мужчин — Беслан Дзыба и Руслан Гудалия. Во время происшествия Аслан Зухба получил ранение. Позже его доставили в клинику.

Недавно перестрелка в США закончилась госпитализацией прохожего. Он получил ранение во время стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке.