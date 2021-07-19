Производство автомобилей Hyundai приостановили в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с понедельника закрывает конвейер на период летних коллективных отпусков, сообщает пресс-служба концерна.

Работа предприятия будет прекращена с 19 июля на две недели. Со 2 августа завод продолжит работу в три производственные смены, пять дней в неделю.

Завод Hyundai выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Ежегодно с конвейера сходят 200 тыс. автомобилей.

Недавно стало известно, что компания Hyundai выпустит маленький кроссовер Casper для бюджетного сегмента. Модель под названием Casper будет продаваться в странах Юго-Восточной Азии, но вполне возможно, что машина доберется и до других регионов. Паркетник построен на платформе K1, в линейку моторов войдут традиционные двигатели внутреннего сгорания, а также электрические силовые установки.