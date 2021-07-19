В Германии признали, что Москва лучше Берлина

Берлин, 19 июля. Столица России смотрится лучше и меняется быстрее, чем Берлин. Об этом заявил автор издания Der Tagesspiegel.

В рейтинге городов Москва находится высоко, чего не скажешь о немецкой столице, которая расположена примерно посередине. Несмотря на то, что к подобным спискам нужно относиться осторожно, некоторые аспекты оценки звучат убедительно. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Например, такая категория как «скорость изменения»: тут Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему», — отметил журналист Бернхард Шульц.

Он отметил, что в столице долгое время шла активная бездушная застройка. Однако уроженец Сибири с безупречной советской репутацией Сергей Собянин начал создавать городские пространства.

«Делать одно и не допускать другого — таков, как кажется, принцип работы мэрии. Однако Москва — это город, меняющийся на глазах. Парк «Зарядье» размером 10 гектаров на берегу Москвы-реки — один из ярчайших тому примеров», — подчеркнул автор.

В своей статье он пишет, что в Москве активно развивается метро, дорожная инфраструктура. В ней реализуются самые современные проекты.

«Как настойчиво утверждают консалтинговые фирмы, в категории Speed of Change (англ. скорость изменения) Москва занимает лидирующую позицию! И отрицать это нельзя. Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что мемориал космонавту Алексею Леонову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.