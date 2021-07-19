Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 04:28
04:16
Общество
В Германии признали, что Москва лучше Берлина
04:16
Общество
Ростех рассекретил новый военный самолет в преддверии МАКС-2021
04:15
Происшествия
Москвич вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой
04:14
Общество
Диетологи объяснили, какими продуктами можно заменить картофель
04:00
Общество
Необъяснимая усталость может быть признаком сахарного диабета
04:00
Весь мир
Военный эксперт указал, как Украина провалила операцию по захвату Донецка в 2014 году
03:55
Общество
РАН: потеря обоняния встречается реже у зараженных штаммом «Дельта»
03:48
Экономика
Финансист предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты и акции
03:28
Общество
Россиянам назвали эффективный способ сохранить ценности от воров-домушников
03:11
Армия
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 28 обстрелов в Сирии
Все новости

В Германии признали, что Москва лучше Берлина
Общество
В Германии признали, что Москва лучше Берлина
pixabay.com

Берлин, 19 июля. Столица России смотрится лучше и меняется быстрее, чем Берлин. Об этом заявил автор издания Der Tagesspiegel.

В рейтинге городов Москва находится высоко, чего не скажешь о немецкой столице, которая расположена примерно посередине. Несмотря на то, что к подобным спискам нужно относиться осторожно, некоторые аспекты оценки звучат убедительно. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Например, такая категория как «скорость изменения»: тут Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему», — отметил журналист Бернхард Шульц.

Он отметил, что в столице долгое время шла активная бездушная застройка. Однако уроженец Сибири с безупречной советской репутацией Сергей Собянин начал создавать городские пространства.

«Делать одно и не допускать другого — таков, как кажется, принцип работы мэрии. Однако Москва — это город, меняющийся на глазах. Парк «Зарядье» размером 10 гектаров на берегу Москвы-реки — один из ярчайших тому примеров», — подчеркнул автор.

В своей статье он пишет, что в Москве активно развивается метро, дорожная инфраструктура. В ней реализуются самые современные проекты.

«Как настойчиво утверждают консалтинговые фирмы, в категории Speed of Change (англ. скорость изменения) Москва занимает лидирующую позицию! И отрицать это нельзя. Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что мемориал космонавту Алексею Леонову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Германии признали, что Москва лучше Берлина
москва берлин германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru