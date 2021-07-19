Ростех рассекретил новый военный самолет в преддверии МАКС-2021

Москва, 19 июля. Госкорпорация «Ростех» опубликовала полную версию видеоролика про перспективный однодвигательный истребитель, презентация которого состоится 20 июля на МАКС-2021.

На официальном YouTube-канале госкорпорации появился трейлер, в котором можно заметить внешний вид нового российского тактического самолета, оснащенного одним двигателем. Разработчиком стала компания «Сухой».

Точные характеристики «птички» остаются в тайне. По некоторым источникам, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Недавно пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить авиасалон.