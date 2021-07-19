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Необъяснимая усталость может быть признаком сахарного диабета
Общество
Необъяснимая усталость может быть признаком сахарного диабета
pixabay.com

Москва, 19 июля. Усталость на грани истощения во время сахарного диабета вызвана неспособностью поджелудочной железы производить инсулин для доставки сахара в клетки организма.

Или же организм не может обрабатывать этот инсулин, из-за чего не получает необходимой энергии, передает «Российская газета». Еще один неочевидный симптом, при котором следует насторожиться — запах ацетона изо рта, являющийся следствием слишком большого содержания кетонов в крови.

Кроме того, врачи советуют обратить внимание на жажду и частое мочеиспускание, которое объясняется тем, что в крови больше сахара, чем могут обработать почки и эффективно вывести его из организма. О заболевании могут свидетельствовать и проблемы с ногами — незаживающие раны, боль в мышцах.

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