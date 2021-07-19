Необъяснимая усталость может быть признаком сахарного диабета

Москва, 19 июля. Усталость на грани истощения во время сахарного диабета вызвана неспособностью поджелудочной железы производить инсулин для доставки сахара в клетки организма.

Или же организм не может обрабатывать этот инсулин, из-за чего не получает необходимой энергии, передает «Российская газета». Еще один неочевидный симптом, при котором следует насторожиться — запах ацетона изо рта, являющийся следствием слишком большого содержания кетонов в крови.

Кроме того, врачи советуют обратить внимание на жажду и частое мочеиспускание, которое объясняется тем, что в крови больше сахара, чем могут обработать почки и эффективно вывести его из организма. О заболевании могут свидетельствовать и проблемы с ногами — незаживающие раны, боль в мышцах.