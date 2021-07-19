РАН: потеря обоняния встречается реже у зараженных штаммом «Дельта»

Москва, 19 июля. Отличающийся высокой заразностью штамм «Дельта» реже приводит к потере обоняния и вкуса, чем изначальный вариант коронавирусной инфекции.

Чаще пациенты сталкиваются с желудочно-кишечными симптомами, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с «Известиями».

Кардинально новой симптоматики у зараженных агрессивным штаммом не наблюдается. Он отличается только скоростью распространения, которая доказана учеными. Также об этом свидетельствуют примеры роста числа зараженных в разных странах мира, заключил специалист.

Зарубежные ученые недавно разработали способ для определения тяжести формы COVID-19. Согласно их наблюдениям, в слюне пациентов содержатся маркеры, помогающие определить тяжесть приближающейся болезни.