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Финансист предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты и акции
Экономика
Финансист предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты и акции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 июля. Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко назвал наиболее рисковые инструменты для инвестирования.

По словам специалиста, инвестиции всегда связаны с риском. Одним из наиболее рисковых инструментов он назвал криптовалюту.

«Покупая криптовалюту сейчас, вы покупаете на максимуме цены. Это опасно всегда и с любым инструментом. Второй фактор риска — отсутствие внутренней стоимости криптовалюты», — подчеркнул Клопенко.

Также для инвестирования опасны акции «третьего эшелона» — ценные бумаги небольших компаний, которые могут вырасти, закрыться или продолжить существовать без особых изменений. Кроме того, есть риск инвестиций в венчурные проекты и даже в собственный бизнес, сообщает агентство «Прайм». Единственным способом сократить риски Клопенко назвал диверсификацию.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Сергей Власенко посоветовал не брать кредит на покупку квартиры с целью инвестирования денег. Если не хватает собственных средств, лучше выбрать более доступный вариант, подчеркнул специалист.

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