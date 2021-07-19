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Россиянам назвали эффективный способ сохранить ценности от воров-домушников
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Россиянам назвали эффективный способ сохранить ценности от воров-домушников
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Москва, 19 июля. Специалисты рекомендуют прятать все дорогие вещи на время, когда в квартире нет хозяев. При этом «домушники» отлично справляются с находкой любых тайников вне территории дома.

Согласно статистике МВД, количество квартирных краж в сезон отпусков увеличивается на 15-20%, передает РИА Новости слова адвоката Александры Хариной.

Она предупредила, что у «домушников» есть большой криминальный опыт. Эти злоумышленники хорошо разбираются в психологии людей и знают о всех распространенных тайниках в квартире. Преступники могут отлично обыскать жилище при отсутствии опасности резкого возвращения хозяина.

Представитель компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев советует сдать все ценности на хранение знакомым или взять в аренду склад под хранение. Вещи также можно застраховать.

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников при покупке автомобиля. Большие скидки у продавцов могут свидетельствовать об обмане.

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