Россиянам назвали эффективный способ сохранить ценности от воров-домушников

Москва, 19 июля. Специалисты рекомендуют прятать все дорогие вещи на время, когда в квартире нет хозяев. При этом «домушники» отлично справляются с находкой любых тайников вне территории дома.

Согласно статистике МВД, количество квартирных краж в сезон отпусков увеличивается на 15-20%, передает РИА Новости слова адвоката Александры Хариной.

Она предупредила, что у «домушников» есть большой криминальный опыт. Эти злоумышленники хорошо разбираются в психологии людей и знают о всех распространенных тайниках в квартире. Преступники могут отлично обыскать жилище при отсутствии опасности резкого возвращения хозяина.

Представитель компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев советует сдать все ценности на хранение знакомым или взять в аренду склад под хранение. Вещи также можно застраховать.

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