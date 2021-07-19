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Армия
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 28 обстрелов в Сирии
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Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 28 обстрелов в Сирии
Армия
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 28 обстрелов в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 19 июля. Запрещенные группировки за сутки совершили 28 вооруженных атак в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам»1, подконтрольного запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра»1, 15 раз атаковали провинцию Идлиб, шесть раз провинцию Хама, еще пять – провинцию Латакия, также два обстрела зафиксированы в Алеппо, сообщил заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано. Военная полиция РФ продолжает патрулирование на северо-востоке Алеппо. Российские военные проверили обстановку в районах Мембидж и Каракозак.

Ранее сообщалось, что боевики планируют инсценировать химатаку в населенных пунктах Серакаб и Хан-Шейхун. Участие в этом также могут принять псевдогуманитарная организация «Белые каски» и местные медиаиздания, чтобы в будущем обвинить власти Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия террористы ан-нусра армия
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