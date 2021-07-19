Белорусский дизайнер назвал реальный размер похудевшей Ларисы Долиной

Москва, 19 июля. Артистка Лариса Долина недавно сбросила около 20 килограммов и поразила поклонников миниатюрными размерами, однако размер одежды похудевшей звезды оставался тайной.

Загадка раскрылась, когда Долина посетила один из своих любимых магазинов — студию витебского дизайнера одежды Татьяны Сычевой, где приобрела брючный костюм, покрытый пайетками. Он предназначался для другой артистки, но та передумала его брать, и наряд остался дожидаться следующую модницу, которой и стала Долина. Однако, по словам дизайнера, костюм пришлось ушить, поскольку Долина сейчас носит 42 размер одежды, передает «Комсомольская правда».

Наряд стоил примерно 200 долларов. Но артистка не стала отказывать себе в шопинге и потратила в общем на одежду в шоуруме от 500 до 1000 американских рублей. По словам Сычевой, похудевшая и похорошевшая звезда хорошо разбирается в модных тенденциях и любит небанальные дизайнерские решения.

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