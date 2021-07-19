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Белорусский дизайнер назвал реальный размер похудевшей Ларисы Долиной
Общество
Белорусский дизайнер назвал реальный размер похудевшей Ларисы Долиной
instagram.com  /  @dolinalina

Москва, 19 июля. Артистка Лариса Долина недавно сбросила около 20 килограммов и поразила поклонников миниатюрными размерами, однако размер одежды похудевшей звезды оставался тайной.

Загадка раскрылась, когда Долина посетила один из своих любимых магазинов — студию витебского дизайнера одежды Татьяны Сычевой, где приобрела брючный костюм, покрытый пайетками. Он предназначался для другой артистки, но та передумала его брать, и наряд остался дожидаться следующую модницу, которой и стала Долина. Однако, по словам дизайнера, костюм пришлось ушить, поскольку Долина сейчас носит 42 размер одежды, передает «Комсомольская правда».

Наряд стоил примерно 200 долларов. Но артистка не стала отказывать себе в шопинге и потратила в общем на одежду в шоуруме от 500 до 1000 американских рублей. По словам Сычевой, похудевшая и похорошевшая звезда хорошо разбирается в модных тенденциях и любит небанальные дизайнерские решения.

Недавно российский певец Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения своей супруги Регины Тодоренко. Он до последнего скрывал суть подарка, однако выяснилось, что он подарил ей долгожданную поездку в Лондон.

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