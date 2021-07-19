Генерал Терентьев назвал вывод советских войск из Германии фатальной ошибкой Запада

Москва, 19 июля. Полный вывод советских войск из Германии в 90-х годах оказался главной геополитической ошибкой не только СССР, но и Запада. Об этом заявил генерал-полковник Антон Терентьев.

Военный в 1993-1994 годах занимал пост главы штаба и первого замкома Западной группы войск СССР в ГДР. Терентьев в беседе с «Лентой.ру» назвал себя последним русским солдатом, покинувшим Германию.

Военный отметил, что считает полный вывод советских войск геополитической ошибкой — причем не только советского руководства, но и Запада. Терентьев отметил, что на Западе «думали встать на пьедестал», чтобы командовать миром против России.

Запад сам себе навредил принуждением СССР к выводу военных, считает генерал-полковник. Терентьев вспомнил, что занимавший пост американского госсекретаря в 1989-1992 годах Джеймс Бейкер настаивал на полном выводе войск — вплоть до последнего солдата.

Генерал-полковник заявил, что в результате этих действий страны Запада получили «обиженную и озлобленную» Россию, которая стала концентрировать военные силы. Терентьев напомнил, что канцлер Германии с 1982 по 1998 год Гельмут Коль предлагал СССР оставить в стране дивизию.

Ранее историк рассказал, действительно ли Германия сможет повторно напасть на Россию. Специалист прокомментировал заявление немецкого депутата на этот счет.