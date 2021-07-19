Трамп назвал причину недостаточных темпов вакцинации в США

Вашингтон, 19 июля. Бывший президент США Дональд Трамп объяснил отказ части американцев от вакцинации против коронавируса сомнением граждан в его проигрыше в президентских выборах в прошлом году.

Трамп считает, что американцы не доверяют администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Люди отказываются делать прививки, потому что они не доверяют администрации, не доверяют результатам выборов и точно они не доверяют фейк ньюс, которые отказываются говорить правду», — заявил Трамп.

По его словам, Байден отчитывается о доставке вакцин, но она, на самом деле, отстает от графика. Кроме того, Трамп напомнил, что американские препараты разработаны при его президентстве.

Ранее, выступая перед своими сторонниками в Сарасоте, штат Флорида, Трамп заявил, что США лишатся энергетической независимости и в ближайшем будущем будут вынуждены начать закупку энергоносителей за рубежом. Причиной сложившейся ситуации он назвал политику Джо Байдена.