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Трамп назвал причину недостаточных темпов вакцинации в США
Политика
Трамп назвал причину недостаточных темпов вакцинации в США
wikipedia.org  /  The Kremlin / CC BY 4.0

Вашингтон, 19 июля. Бывший президент США Дональд Трамп объяснил отказ части американцев от вакцинации против коронавируса сомнением граждан в его проигрыше в президентских выборах в прошлом году.

Трамп считает, что американцы не доверяют администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Люди отказываются делать прививки, потому что они не доверяют администрации, не доверяют результатам выборов и точно они не доверяют фейк ньюс, которые отказываются говорить правду», — заявил Трамп.

По его словам, Байден отчитывается о доставке вакцин, но она, на самом деле, отстает от графика. Кроме того, Трамп напомнил, что американские препараты разработаны при его президентстве.

Ранее, выступая перед своими сторонниками в Сарасоте, штат Флорида, Трамп заявил, что США лишатся энергетической независимости и в ближайшем будущем будут вынуждены начать закупку энергоносителей за рубежом. Причиной сложившейся ситуации он назвал политику Джо Байдена.

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сша трамп байден вакцинация
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