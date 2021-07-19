NI рассказал о плане СССР по уничтожению флота авианосцев США

Вашингтон, 19 июля. Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности, автор The National Interest Кайл Мизоками рассказал о плане военного руководства СССР по уничтожению флота США.

Автор отмечает, что в случае новой мировой войны СССР планировал потопить флот авианосцев ВМС США, которые представляли опасность, как для советских подводных лодок, так и для территории страны. Москва собиралась использовать бомбардировщики, истребители, подводные лодки и противокорабельные ракеты.

Для борьбы с американскими авианосцами были созданы три ракетных крейсера класса «Слава», отмечает Мизоками. Каждый корабль нес по 16 противокорабельных ракет П-500 «Базальт» и другое вооружение. Преследовать американские авианосцы были призваны и линейные крейсеры типа «Киров», которые были вооружены 20 ракетами П-700 «Гранит» с большой дальностью действия, а также несли более 500 ядерных боеголовок. Корабли обладали мощной системой ПВО, которая была способна защитить их от авиакрыла авианосца.

Кроме того, для борьбы с авианосцами было построено 14 подводных лодок класса «Оскар», которые несли по 24 противокорабельные ракеты П-700. Военно-морская авиация СССР располагала большими силами бомбардировщиков и патрульных самолетов, предназначенных для поиска и уничтожения групп авианосцев.

Надводный и подводный флот, а также военно-морская авиация могли нанести большой ущерб авианосному флоту США внезапной атакой с применением противокорабельных ракет с ядерными боеголовками. Советские войска также могли бы устроить несколько атак со всех сторон, измотав авианосные группы, истощив их запасы боеприпасов, после чего нанести тотальный удар, отмечает автор NI.

Ранее обозреватели американского журнала The National Interest сообщили, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 стал основной ударной единицей ВКС России. Аналитики напомнили, что разработка самолета началась в далеком 1986 году под кодовым названием Т-10В.