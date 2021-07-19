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Вакцинация сформирует коллективный иммунитет к коронавирусу у 80% населения
Общество
Вакцинация сформирует коллективный иммунитет к коронавирусу у 80% населения
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 19 июля. Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «Дельта» возможно при вакцинации более 80% населения России. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) в интервью «Известиям» заявил, что для достижения популяционного иммунитета необходимо привить более 80% населения. Сейчас в России одним компонентом вакцинировано чуть более 20% жителей.

Нетесов отметил, что в настоящее время уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта «Дельта». Их эффективность ниже всего на 5-10%.

«Скорость вакцинации населения очень важна. Если мы будем двигаться нынешними темпами и затянем процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит нашу вакцину», — заявил член-корреспондент РАН.

Специалист отметил, что важно внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса. В первую очередь необходимо вакцинировать людей без антител, отметил он.

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