Ипотечный рынок России догонит восточноевропейский в течение 5-10 лет

Москва, 19 июля. При текущей динамике Россия сможет в течение 5-10 лет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы.

Ипотечный портфель в России в последние годы рос заметно быстрее, чем в странах Европы. Однако по уровню развитости ипотеки РФ сможет догнать страны Восточной Европы лишь через 5-10 лет.

«При текущей динамике Россия сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы, скорее всего, на горизонте 5-10 лет, а самые развитые страны мы будем догонять еще дольше», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

Динамика ипотечного рынка России стала одной из лучших в Европе. Ипотечный портфель российских банков вырос на 85%. В странах Европы среднестатистический прирост в 2018-2020 годах составил 15–25%.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в РФ впервые превысил 3 млн рублей. С начала 2021 года размер кредитов возрос на 652 тысячи рублей.