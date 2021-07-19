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Иммунолог Продеус рассказал, к чему стоит готовиться при ревакцинации

  /   Обновлено: 19 июля 2021 02:45
Общество
Иммунолог Продеус рассказал, к чему стоит готовиться при ревакцинации
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Москва, 19 июля. Для ревакцинации не требуется особых условий, если нет хронических заболеваний и особых состояний здоровья.

Сначала нужно пройти диспансеризацию, а затем повторную процедуру, рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус в беседе с радио Sputnik.

Для повторной вакцинации не требуется сдавать специальных анализов, как и проходить специальные обследования. Если же речь идет о каком-то хроническом заболевании в анамнезе, то для начала нужно в обычном порядке получить одобрение своего лечащего врача.

Недавно медики предупредили, что коронавирусная инфекция не распространяется медленнее в жару. Но при этом высокая температура может влиять на тяжесть заболевания.

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здоровье вакцинация ревакцинация
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