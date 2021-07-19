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Финансист Бабин перечислил возможные риски для рубля
Экономика
Финансист Бабин перечислил возможные риски для рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 июля. Основным риском для рубля является возможное ухудшение геополитической обстановки, потенциально угрожающее новыми антироссийскими санкциями.

Об этом рассказал специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, рубль остро реагирует на антироссийскую риторику и геополитические новости, которые свидетельствуют об ухудшении данного фактора.

«Рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться», — сказал финансист.

По словам Бабина, на данный момент рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. Однако в тоже время остальные валюты сильно снизились к доллару на инфляциях в США.

Но если статистика начнет опровергать тезис «всплеск инфляции является временным», рубль может начать ослабевать вместе с развивающимися валютами, сказал Бабин в интервью агентству «Прайм».

Недавно председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд предрек обвал биткоина на 70-80%.

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