Ритейлеров предупредили о грядущем повышении цен на хлеб

Москва, 19 июля. Производители хлеба предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-12% с августа. Это связано с ростом цен на сырья.

Хлебозаводы объяснили такие меры подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Некоторые производители подтвердили, что с августа состоится индексация оптовых цен на продукцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Все сырье подорожало в несколько раз, но при этом стоимость хлеба выросла всего на один рубль. Маргарин подорожал на 38%, упаковка — на 26%, а сахар — на 9%, заявил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

Минсельхоз тем временем считает, что цены находятся на стабильном уровне. В ведомстве также не ожидают дальнейшего существенного роста цен, так как сырье якобы дешевеет.

Ранее зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов спрогнозировал скорое падение цен на бананы. Улучшить ситуацию с ценами на бананы поможет увеличение объемов, которые уже сейчас начали поступать на рынок.