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Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в регионах ЦФО

  /   Обновлено: 19 июля 2021 02:12
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в регионах ЦФО
pixabay.com

Москва, 19 июля. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре Европейской России температура воздуха в понедельник составит не больше 30 градусов, столбик термометра поднимется до 27–30 градусов. А во вторник понизится до 26–27 градусов, пишет РИА Новости.

«Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно... И в понедельник, и во вторник будут дожди», — сказал Вильфанд.

В среду прогнозируется нормальный температурный фон, примерно 23–25 градусов, в четверг ожидается похолодание до 17 градусов. Температура 22–24 градуса является нормальной для третьей декады июля, сказал Вильфанд.

Недавно Гидрометцентр сообщил, что в Москве с 22 июля ожидается сильное похолодание, а аномальная жара не предвидится минимум до середины следующей недели, передает RT.

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