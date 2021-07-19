Москва, 19 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Источник издания в правительстве подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано. Они будут реализовывать новые полномочия во взаимодействии с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, а также с Госсоветом.

Оба источника РБК утверждают, что Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова — Северо-Западного федерального округа, Дмитрий Григоренко — Центрального федерального округа, Юрий Трутнев — Дальневосточного федерального округа, Юрий Борисов — Уральского федерального округа, Александр Новак — Северо-Кавказского федерального округа, Марат Хуснуллин — Южного федерального округа, Дмитрий Чернышенко — Приволжского федерального округа. Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность расходов бюджета.

Ранее сообщалось, что Счетная палата России выявила проблемы в реализации нацпроектов. Речь шла о недостаточной скоординированности при их реализации.