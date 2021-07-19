Россиянам назвали топ-3 самых безопасных семейных автомобилей с пробегом

Москва, 19 июля. Список трех самых безопасных автомобилей с пробегом перечислили редакторы портала «Тарантас Ньюс».

На первом месте расположился Kia Sorento II. Автомобиль корейского бренда отличается вместительным салоном, большой проходимостью и высоким клиренсом. Он идеально подойдет для семейных поездок. Согласно рейтинговой системе Euro NCAP, эта модель имеет пять звёзд из пяти по безопасности.

Далее по списку идет Subaru Outback IV. Вместимость салона и багажный отсек объемом 500 литров являются одними из сильных сторон автомобиля. Модель хорошо подойдет для дальних путешествий. На вторичном рынке Subaru Outback IV можно приобрести по цене от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Третье место занял Volkswagen Sharan II. Он отлично подойдет для большой семьи за счет установленных сзади раздвижных дверей, которые позволят без труда вмещать детские кресла и различные грузы, пишет «Тарантас Ньюс».

Недавно портал SuperJob провел опрос, согласно которому около 20% российских автолюбителей хотят пересесть на электрокары из-за их внешнего вида и экономичности.