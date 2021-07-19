Россиян предупредили о мошеннических схемах при покупке авто

, 19 июля. При покупке автомобиля важно быть внимательным, чтобы не попасть на схемы мошенников.

Подозрение должны вызывать слишком большие скидки у продавца. Также важно обратить внимание на обман с договором «трейд-ин», с помощью которого машина передается автосалону взамен на новую со скидкой. Об этом рассказал адвокат, заместитель председателя МКА «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов, информирует агентство «Прайм».

«Бывают случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после его оформления говорят вам: «извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже», — отмечает эксперт.

Такие условия не устраивают покупателей, они отменяют сделку, после узнают, что договор «трейд-ин» уже подписан, машина передана в собственность автосалону, и вернуть ее невозможно. Адвокат рекомендует для избежания подробной ситуации заключать договор «трейд-ин» только после заключения основного договора на покупку новой машины.

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