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Динамика ипотечного рынка России оказалась одной из лучших в Европе
Экономика
Динамика ипотечного рынка России оказалась одной из лучших в Европе
pixabay.com

Москва, 19 июля. За три года ипотечный портфель в российских банках увеличился на 85%, динамика ипотечного рынка России оказалась одной из лучших в Европе.

По этому показателю РФ уступает лишь Казахстану, где ипотечный портфель в банках вырос на 116%. Кроме того, высокие приросты продемонстрировали Белоруссия (+68%) и Эстония (56%), сообщает РИА Новости.

Хороший результат России и соседних стран эксперты главным образом связывают со снижением ставок.

Ранее заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что для стабилизации цен на жилую недвижимость необходим баланс между спросом и предложением. По его словам, снижение спроса на жилье отмечено в июле 2021 года.

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