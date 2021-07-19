Польша невыгодно купила американские танки

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Строительство вооруженных сил

Министерство обороны Польши закупило у Вашингтона 250 танков M1A2 Abrams SEPv3 III за 6 млрд долларов. Деньги будут выделены вне рамок военного бюджета республики. Новыми машинами будет укомплектована 18-я механизированная дивизия ВС Польши, формируемая в настоящий момент на востоке республики.

Примечательно, что данный шаг польского руководства не оправдан с экономической и технической точек зрения и, скорее всего, имеет политический подтекст. До подписания контракта с американцами на вооружении поляков из зарубежных образцов стояли немецкие танки Leopard 2.

Учитывая, что для их обслуживания в республике уже создана инфраструктура, а личный состав танковых подразделений умеет с ними обращаться, покупка танков у Германии для комплектования новой дивизии было бы более рациональным решением. Кроме того, свое негодование решением правительства высказал бывший командующий Генерального командования Войска Польского генерал Мирослав Ружаньский.

В составе вооруженных сил Литвы при участии США, Грузии и Украины создан Региональный центр киберзащиты. По заявлению его директора полковника Ромуальдаса Петкявичуса, новый элемент займется защитой критически важной инфраструктуры республики от кибератак. Работа в центре грузинских, украинских и американских специалистов будет осуществляться на ротационной основе.

Эстония и еще семь стран НАТО присоединились к новой инициативе альянса Multinational Ammunition Warehousing Initiative (MAWI).

Она позволяет странам-участницам предоставлять друг другу склады для хранения вооружения по упрощенной юридической схеме, а также снизить стоимость развертывания своих подразделений на территории стран-участниц инициативы.

Кроме того, данный шаг направлен на реализацию идеи создания объединенного склада вооружения на восточном фланге НАТО, под которым традиционно понимается Балтийский регион.

Помимо Эстонии в инициативе участвуют Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Греция, Словакия и Норвегия. Ожидается, что список участников будет расширен.

???????? and 7 other @NATO countries – ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? – signed the MAWI initiative to improve the multinational ammunition storing. „This enhances our collective readiness to defend each other against a possible aggressor,“ ???????? DefMin #KalleLaanet said. #WeAreNATO #WeAreAllies pic.twitter.com/zPqJC5g28s — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 16, 2021

Командование объединенных сил НАТО в Норфолке достигло полной операционной готовности. Новый орган военного управления Альянса отвечает за безопасность воинских перевозок и морских коммуникаций в Атлантическом океане и Арктике, а также обеспечение деятельности союзников в этих регионах. Возглавляет командование американский генерал Эндрю Льюис.

В урезанном объеме командование функционировало уже с сентября 2020 г. после достижения начальной операционной готовности, а теперь приступит к выполнению задач в полном объеме.

JFC Norfolk стало третьим оперативным командованием в структуре Альянса после аналогичных штабных элементов в голландском Брюнсоме (зона ответственности Европа) и итальянском Неаполе (Средиземноморский регион).

Военная активность

В литовский порт Клайпеда прибыла техника из состава 1-й бронетанковой бригадной группы 1-й пехотной дивизии ВС США. Переброска осуществлена по плану операции Atlantic Resolve. С прибытием новой ротации беспрерывное присутствие американских подразделений в республике сохраняется с сентября 2020 г.

США перебросили восемь истребителей F-16 Fighting Falcon (555-я эскадрилья, авиабаза Авиано) на болгарскую базу Граф-Игнатиево для участия в учениях Thracian Star 21. В ходе них американцы отработают совместные действия с подразделениями военно-воздушных сил Болгарии, Румынии и Греции. Мероприятие продлится до 23 июля.

Американский военный вертолет UH-60 Black Hawk совершил экстренную посадку на улицах Бухареста. Жертв нет, повреждены несколько фонарных столбов. Официальной информации о его принадлежности к какому-либо подразделению не поступало. Оценочно, вертушка принадлежит контингенту 1-й бригады армейской авиации СВ США, развернутому в стране по плану операции Atlantic Resolve.

Военно-политические отношения

В Вашингтоне прошли переговоры министров обороны США и Великобритании Ллойда Остина и Бена Уоллеса. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между авианосными группами двух стран, сотрудничество в космосе, а также совместные инвестиции в оборонные технологии.

Брюссель продолжает политику по втягиванию Боснии и Герцеговины в евроатлантические структуры.

В штаб-квартире НАТО прошла встреча Йенса Столтенберга с министром иностранных дел страны Бисерой Туркович и главой оборонного ведомства Сифетом Поджичем. После нее гости приняли участие в заседании Североатлантического совета, где обсудили с европейскими союзниками дальнейшее политическое и военное взаимодействие, а также ход реализации национальных реформ.

Secretary General @jensstoltenberg welcomed ForMin @BiseraTurkovic & DefMin of Bosnia and Herzegovina, Mr. Sifet Podžić, to #NATO HQ, saying NATO continues to stand ready to support ????????'s reform efforts.



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По информации Deutsche Welle, Владимир Зеленский отменил встречу с министром обороны Германии, которая планировалась после переговоров главы Украины с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Издание считает, что данный факт ставит крест на попытках Киева уговорить Берлин поставлять оружие на Украину, иначе встреча бы состоялась. Немцы отказывают Зеленскому, ссылаясь на собственный закон об экспорте вооружения, запрещающий его продажу в конфликтные регионы.

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