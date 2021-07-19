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Аномальная погода на Аравийском полуострове привела к селям и наводнениям
Весь мир
Аномальная погода на Аравийском полуострове привела к селям и наводнениям
Global Look Press  /  imagebroker/Dirk Funhoff

Абу-Даби, 19 июля. Власти ОАЭ и Омана призвали граждан к осторожности из-за аномально дождливой погоды и ураганных ветров.

Ливневые дожди в восточной части Аравийского полуострова привели к наводнениям и селям, при этом скорость ветра в некоторых районах достигала 40 км/ч.

В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды разрушены несколько домов, прекратили работу линии электропередач, также причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам.

Спасатели вынуждены использовать лодки и вертолеты, чтобы забирать людей из затопленных домов и автомобилей на дорогах. В городе Сур сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать 31 семью из-за угрозы жизни. Часть пострадавших в настоящее время размещают в гостиницах и отелях.

Национальный центр метеорологии ОАЭ также сообщает о сильных ливнях в ряде городов, включая Абу-Даби и Дубай. Из-за крайне плохой видимости полиция призвала жителей воздержаться от поездок либо соблюдать осторожность.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показывают образовавшиеся из-за ливневых потоков водопады на горных серпантинах.

Также пользователи выложили кадры из ряда сельских районов, где местные жители пытаются проехать по размытым из-за дождя и наводнений грунтовым дорогам.

При этом ливни на территории Эмиратов периодически сменяются песчаными бурями. Больше всего от ветров и осадков пострадали центральные и восточные районы страны.

Сообщается, что аномальная погода наблюдается на востоке полуострова с 15 июля на фоне подготовки к мусульманскому празднику Курбан-байрам. Причиненный осадками ущерб еще не оглашался.

Примечательно, что несколько дней назад ученым из ОАЭ, являющихся сегодня лидером в области технологий по изменению климата, удалось вызвать в ряде регионов искусственные дожди. Положительный результат был достигнут с применением новых способов засева облаков без использования химических веществ. Тучи создавались путем электризации воздуха с помощью дронов. В результате над несколькими населенными пунктами начались проливные дожди. Также после этого эксперимента о возможности осадков в ранее засушливых районах сообщил гидрометеоцентр Катара.

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саудовская аравия ближний восток оман
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