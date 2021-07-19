Жителей Магаданской области ожидают первые за лето заморозки

Магадан, 19 июля. Впервые с начала лета в Магаданскую область в ближайшие два дня придут заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха на севере Магаданской области опустится до трех градусов. Дневные температуры будут достигать 15 градусов тепла. Регион ожидает потепление на пять градусов со второй половины недели, информирует ТАСС.

В Краснодарском же крае ожидается аномальная жара. Термометры в понедельник днем будут показывать около 37 градусов жары. Такая погода в регионе сохранится до середины недели.