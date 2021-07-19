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Опрос показал высокую заинтересованность студентов в IT-специальности
Общество
Опрос показал высокую заинтересованность студентов в IT-специальности
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Москва, 19 июля. Каждый второй из опрошенных россиян заявили, что выбрали бы IT-образование, свидетельствуют результаты опроса Национальной системы платежных карт.

Чаще о желании связать с технологиями свою специальность, если бы нужно было получать образование сейчас, заявляли мужчины, чем женщины. Почти половина из них ответили, что готовы бросить свою работу ради профессии IT-специалиста, отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК (Мир Plat.Form) Ирина Лобанова.

По мнению респондентов, работники IT-индустрии имеют высокий уровень заработной платы и спрос на них через пять лет только повысится. Причем чаще так отвечали люди с доходом выше среднего и в возрасте от 31 до 65 лет, передает ТАСС.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы, где установили, как горожанам было бы удобнее добираться к месту работы.

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