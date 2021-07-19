Использование этилового спирта в парфюме начнут отслеживать в России

Москва, 19 июля. Минпромторг, Росалкогольрегулирование и ЦРПТ в ближайшее время начнут сотрудничество в сфере мониторинга за оборотом этилового спирт при выпуске парфюмерной продукции.

Сегодня применение этилового спирта при создании парфюма не отслеживается, что становится причиной для нелегального производства опасного для жизни граждан алкоголя. Отсутствие мониторинга позволяет некоторым производителям приобретать этиловый спирт для производства парфюма, вместо этого производя суррогатные спиртные напитки или опасный для здоровья парфюм. Об этом информируют «Известия».

Контроль выпуска парфюмерной продукции будет происходить за счет обмена данными между «Честным знаком» и ЕГАИС. Также нововведение поможет выявлять случаи производства нелегальной продукции, что дополнительно ускорит обеление отрасли и повысит долю легальной, качественной и безопасной продукции.

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