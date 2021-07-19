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Авиакомпания «Аврора» приобретет 19 самолетов Ил-114-300 на МАКС-2021
Технологии
Авиакомпания «Аврора» приобретет 19 самолетов Ил-114-300 на МАКС-2021
facebook.com  /  Объединенная авиастроительная корпорация

Москва, 19 июля. Создаваемая на базе перевозчика «Аврора» объединенная дальневосточная авиакомпания намерена подписать контракт о закупке 19 самолетов Ил-114-300.

Подписание соглашения планируется провести на МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Цена контракта может превысить 27 млрд рублей, сообщил источник в интервью «Известиям».

Кроме этого, в парк дальневосточной компании намечена поставка 45 воздушных судов российского производства в 2021-2025 годах. Среди них восемь Superjet 100, 19 новых Ил-114-300, L-410 и новый малый девятиместный самолет «Байкал».

Недавно стало известно, что объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») представит новый военный самолет на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), передает RT.

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самолет авиакомпания МАКС-2021
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