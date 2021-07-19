Бизнес Германии выступил за взаимное с Россией признание сертификатов о вакцинации

Берлин, 19 июля. Евросоюзу и России нужно признать сертификаты друг друга о вакцинации, заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Представитель немецкого бизнеса дал интервью «Известиям». Он отметил, что признание сертификатов поможет обеим сторонам.

«Наши топ-менеджеры и инженеры однозначно и единогласно приветствовали бы, если бы Россия признала иностранные вакцины — китайские, американские, немецкие, а ЕС признала бы «Спутник V» и другие российские препараты», — заявил Шепп.

Он отметил, что знает нескольких топ-менеджеров немецких компаний, которые привились «Спутником» и BioNTech одновременно, чтобы было проще перемещаться между странами. Шепп заявил, что методы борьбы с коронавирусом должны быть более глобальными — из-за этого важно взаимное признание эффективности вакцин.