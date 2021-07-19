Новую серию кораблей-роботов построят для ВМФ России

Москва, 19 июля. Минобороны России прорабатывает вопрос закупок дополнительных патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков».

Корабли проекта 22160 отличаются высокой автоматизацией и могут нести на борту роботов. Суда выполнены по модульному принципу, что позволяет оснастить их различными комплексами вооружения. На флоте суда называют кораблями-роботами, сообщает газета «Известия».

Новую партию «Быковых» будут строить по доработанному проекту. В будущем корабли проекта 22160 станут основой охраняющих прибрежные воды России группировок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России усилит Балтийский флот дизельными субмаринами проекта 0636.3. Их будут строить по усовершенствованному проекту.