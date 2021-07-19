Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 01:26
01:25
Общество
Россиян предупредили о мошеннических схемах при покупке авто
01:23
Происшествия
Пожарные устранили угрозу перехода пожара на поселок в Карелии
01:17
Общество
Рестораны Москвы начали принимать гостей без QR-кодов
01:05
Экономика
Динамика ипотечного рынка России оказалась одной из лучших в Европе
01:04
Происшествия
ВМФ опроверг столкновение двух кораблей во время репетиции на Неве
01:00
Общество
Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
00:58
Общество
Использование этилового спирта в парфюме начнут отслеживать в России
00:53
Весь мир
Аномальная погода на Аравийском полуострове привела к селям и наводнениям
00:41
Общество
Опрос показал высокую заинтересованность студентов в IT-специальности
00:41
Весь мир
Как Израиль оказывает поддержку Саудовской Аравии в преследовании диссидентов
Все новости

Новую серию кораблей-роботов построят для ВМФ России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 00:35
Армия
Новую серию кораблей-роботов построят для ВМФ России
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 19 июля. Минобороны России прорабатывает вопрос закупок дополнительных патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков».

Корабли проекта 22160 отличаются высокой автоматизацией и могут нести на борту роботов. Суда выполнены по модульному принципу, что позволяет оснастить их различными комплексами вооружения. На флоте суда называют кораблями-роботами, сообщает газета «Известия».

Новую партию «Быковых» будут строить по доработанному проекту. В будущем корабли проекта 22160 станут основой охраняющих прибрежные воды России группировок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России усилит Балтийский флот дизельными субмаринами проекта 0636.3. Их будут строить по усовершенствованному проекту.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новую серию кораблей-роботов построят для ВМФ России
вмф флот миноборны рф василий быков проект 22160
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru