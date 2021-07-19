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Большинство школьников сталкивались с финансовыми злоумышленниками
Общество
Большинство школьников сталкивались с финансовыми злоумышленниками
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Москва, 19 июля. Злоумышленники стали звонить и тревожить российских школьников. Порядка 76% учащихся сталкивались с финансовым мошенничеством.

Соответсвующая информация следует из совместного исследования СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. Школьники оценивают свои знания по базовым финансовым вопросам на «четверку с минусом». При этом учащиеся признались, что им есть куда расти, передают «Известия».

Однако каждый пятый школьник не знает, как защититься от финансовых мошенников. ЦБ отметил, что примерно 13% жертв киберпреступлений младше 20 лет.

Недавно россиян предупредили об опасности автоматического подключения к общественному Wi-Fi. Злоумышленники могут с помощью этих сетей собирать персональную информацию людей, их логины или пароли.

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