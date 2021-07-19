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Ученые нашли способ определять тяжесть COVID-19 по слюне пациента

  /   Обновлено: 19 июля 2021 00:12
Общество
Ученые нашли способ определять тяжесть COVID-19 по слюне пациента
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 19 июля. Разработанный зарубежными учеными метод позволит определять тяжесть течения COVID-19 по слюне пациента. Такой способ анализа занимает всего несколько минут.

Оказалось, что в жидкости содержатся маркеры, которые показывают, насколько серьезно будет развиваться болезнь. Для анализа пациенту нужно будет плюнуть в пробирку. Медики смогут определить тяжесть COVID-19 по составу метаболома. Об этом сообщают «Известия».

«В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19», — говорится в статье английских ученых.

Российские ученые считают перспективным такой способ определения тяжести течения болезни. Однако они считают, что рано говорить о его практическом применении.

Ранее ученые из Австралии объяснили, почему адаптация коронавируса к человеку опасна. Коронавирус сильнее связывается с рецепторами ACE2 в организме человека, чем с клетками животных. Опасность адаптации коронавируса в том, что инфекция стала заразнее.

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анализ течение коронавирус
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