Пострадавшим от ЧС россиянам предложили простить финансовые долги

Москва, 19 июля. Депутаты «Единой России» предложили простить долги пострадавшим в ЧС или в техногенной катастрофе россиянам с целью восстановить их платежеспособность.

Такое предложение прозвучало на фоне наводнений, из-за которых сотни людей лишились единственного жилья и всего имущества, передает «Известия». В ЦБ уже пообещали ознакомиться с законопроектом, в думских фракциях уже готовы его поддержать. Остается под вопросом то, пойдут ли банки на списывание долга, но могут поддержать реструктуризацию.

Согласно проекту, пострадавший россиянин будет должен предоставить документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также документы о включении в список пострадавших от ЧС природного или техногенного характера.

На Украине тоже столкнулись с финансовыми трудностями. Недавно горняки перекрыли дорогу около поселка Смолино из-за долгов по зарплате.